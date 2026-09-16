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Громадяни США перед виборами роблять ставку на демократів, - опитування NYT

20:46 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Виборча комісія у США у 2024 році (Getty Images)

Навіть деякі республіканці вже не вірять в успішну економіку президента США Дональда Трампа. А демократи перед проміжними виборами у листопаді отримали перевагу з найважливіших питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене The New York Times.

Демократи випереджають республіканців

Як показало опитування New York Times/Siena, за півтора місяця до проміжних виборів до Конгресу США Демократична партія здобула відчутну перевагу.

Причиною є падіння довіри виборців до Трампа через:

  • економічні проблеми,
  • зростання вартості життя.

Головні результати опитування:

  • серед зареєстрованих виборців 51% готовий підтримати кандидатів-демократів проти 43% за республіканців;
  • загальне схвалення діяльності президента залишається на низькому рівні - 38%;
  • водночас 71% виборців незадоволені тим, як Трамп долає зростання вартості життя.

Також демократи випереджають республіканців у темах, які забезпечили Трампу перемогу у 2024 році:

  • економіці (51% проти 45%),
  • імміграції (52% проти 45%).

Раніше РБК-Україна писало, що рейтинг схвалення Трампа трохи зріс після падіння до рекордно низького рівня. Водночас позиції його Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу погіршилися, кажуть результати опитування опитування Reuters/Ipsos.

Крім того, рейтинг Дональда Трампа на початку вересня був на рівні 33%. Результати опитування свідчать про зростання невдоволення виборців його економічною політикою, а також вартістю життя.

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