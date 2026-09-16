Громадяни США перед виборами роблять ставку на демократів, - опитування NYT

Демократи випереджають республіканців

Як показало опитування New York Times/Siena, за півтора місяця до проміжних виборів до Конгресу США Демократична партія здобула відчутну перевагу.

Причиною є падіння довіри виборців до Трампа через:

економічні проблеми,

зростання вартості життя.

Головні результати опитування:

серед зареєстрованих виборців 51% готовий підтримати кандидатів-демократів проти 43% за республіканців;

проти 43% за республіканців; загальне схвалення діяльності президента залишається на низькому рівні - 38%;

водночас 71% виборців незадоволені тим, як Трамп долає зростання вартості життя.

Також демократи випереджають республіканців у темах, які забезпечили Трампу перемогу у 2024 році:

економіці (51% проти 45%),

імміграції (52% проти 45%).

Раніше РБК-Україна писало, що рейтинг схвалення Трампа трохи зріс після падіння до рекордно низького рівня. Водночас позиції його Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу погіршилися, кажуть результати опитування опитування Reuters/Ipsos.