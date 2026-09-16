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Граждане США перед выборами делают ставку на демократов, - опрос NYT

20:46 16.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Избирательная комиссия в США в 2024 году (Getty Images)

Даже некоторые республиканцы уже не верят в успешную экономику президента США Дональда Трампа. А демократы перед промежуточными выборами в ноябре получили преимущество по важнейшим вопросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный The New York Times.

Демократы опережают республиканцев

Как показал опрос New York Times/Siena, за полтора месяца до промежуточных выборов в Конгресс США Демократическая партия получила ощутимое преимущество.

Причиной является падение доверия избирателей к Трампу из-за:

  • экономических проблем,
  • роста стоимости жизни

Главные результаты опроса:

  • среди зарегистрированных избирателей 51% готовы поддержать кандидатов-демократов против 43% за республиканцев;
  • общее одобрение деятельности президента остается на низком уровне - 38%;
  • 71% избирателей недовольны тем, как Трамп преодолевает рост стоимости жизни.

Также демократы опережают республиканцев в темах, которые обеспечили Трампу победу в 2024 году:

  • экономике (51% против 45%),
  • иммиграции (52% против 45%).

Ранее РБК-Украина писало, что рейтинг одобрения Трампа немного вырос после падения до рекордно низкого уровня. В то же время позиции его Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс ухудшились, говорят результаты опроса опроса Reuters/Ipsos.

Кроме того, рейтинг Дональда Трампа в начале сентября составил 33%. Результаты опроса свидетельствуют о росте недовольства избирателей его экономической политикой, а также стоимостью жизни.

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