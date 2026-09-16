Громадяни США перед виборами роблять ставку на демократів, - опитування NYT
Навіть деякі республіканці вже не вірять в успішну економіку президента США Дональда Трампа. А демократи перед проміжними виборами у листопаді отримали перевагу з найважливіших питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене The New York Times.
Демократи випереджають республіканців
Як показало опитування New York Times/Siena, за півтора місяця до проміжних виборів до Конгресу США Демократична партія здобула відчутну перевагу.
Причиною є падіння довіри виборців до Трампа через:
- економічні проблеми,
- зростання вартості життя.
Головні результати опитування:
- серед зареєстрованих виборців 51% готовий підтримати кандидатів-демократів проти 43% за республіканців;
- загальне схвалення діяльності президента залишається на низькому рівні - 38%;
- водночас 71% виборців незадоволені тим, як Трамп долає зростання вартості життя.
Також демократи випереджають республіканців у темах, які забезпечили Трампу перемогу у 2024 році:
- економіці (51% проти 45%),
- імміграції (52% проти 45%).
Раніше РБК-Україна писало, що рейтинг схвалення Трампа трохи зріс після падіння до рекордно низького рівня. Водночас позиції його Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу погіршилися, кажуть результати опитування опитування Reuters/Ipsos.
Крім того, рейтинг Дональда Трампа на початку вересня був на рівні 33%. Результати опитування свідчать про зростання невдоволення виборців його економічною політикою, а також вартістю життя.