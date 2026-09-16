Громадяни США перед виборами роблять ставку на демократів, - опитування NYT

Фото: Виборча комісія у США у 2024 році (Getty Images)

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Навіть деякі республіканці вже не вірять в успішну економіку президента США Дональда Трампа. А демократи перед проміжними виборами у листопаді отримали перевагу з найважливіших питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене The New York Times.

Демократи випереджають республіканців Як показало опитування New York Times/Siena, за півтора місяця до проміжних виборів до Конгресу США Демократична партія здобула відчутну перевагу. Причиною є падіння довіри виборців до Трампа через: економічні проблеми,

зростання вартості життя. Головні результати опитування: серед зареєстрованих виборців 51% готовий підтримати кандидатів-демократів проти 43% за республіканців;

проти 43% за республіканців; загальне схвалення діяльності президента залишається на низькому рівні - 38%;

водночас 71% виборців незадоволені тим, як Трамп долає зростання вартості життя. Також демократи випереджають республіканців у темах, які забезпечили Трампу перемогу у 2024 році: економіці (51% проти 45%),

імміграції (52% проти 45%). Раніше РБК-Україна писало, що рейтинг схвалення Трампа трохи зріс після падіння до рекордно низького рівня. Водночас позиції його Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу погіршилися, кажуть результати опитування опитування Reuters/Ipsos.