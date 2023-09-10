У громадян Росії при в'їзді до ЄС конфісковуватимуть автомобілі та цінні речі

Громадяни Росії, які спробують перетнути кордон з Європейським союзом, можуть позбутися власних автомобілів, смартфонів, ноутбуків та інших цінних речей. Оскільки такі правила набули чинності після продовження санкцій ЄС проти Росії в липні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Єврокомісії.

У документі йдеться про те, що якщо росіяни в'їжджають на власному автотранспорті, то тепер за нормативами ЄС - це вважатиметься нелегальним імпортом. Відповідно, такий транспорт буде конфісковано незалежно від того, з якими цілями і на який термін ввозиться транспортний засіб.

Крім цього, у громадян РФ можуть вилучити косметику, валізи, ноутбуки та мобільні телефони.

Жителям Росії, які хочуть в'їхати в ЄС, заборонено ввозити такі категорії товарів:

товари зі шкіри та хутра;

напівдорогоцінне і дорогоцінне каміння;

туалетний папір, шампуні та зубні пасти;

фотокамери.

Заборона також поширюється на ввезення причепів і напівпричепів для перевезення будь-яких вантажів, а також транспортування і використання яхт.

Санкції ЄС проти Росії

ЄС запроваджує санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли Кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей.

Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупантів до України ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були запроваджені у відповідь на агресію в Україні. Вони діятимуть ще не менше шести місяців.

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