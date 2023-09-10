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У граждан России при въезде в ЕС будут конфисковывать автомобили и ценные вещи

Воскресенье 10 сентября 2023 22:38
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У граждан России при въезде в ЕС будут конфисковывать автомобили и ценные вещи Фото: У граждан России при въезде в ЕС будут конфисковывать автомобили и ценные вещи (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Граждане России, которые попытаются пересечь граничу с Европейским союзом, могут лишиться собственных автомобилей, смартфонов, ноутбуков и других ценных вещей. Поскольку такие правила вступили в силу после продления санкций ЕС против России в июле этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В документе говорится, что если россияне въезжает на собственном автотранспорте, то теперь по нормативам ЕС - это будет считаться нелегальным импортом. Соответственно, такой транспорт будет конфискован вне зависимости от того, с какими целями и на какой срок ввозится транспортное средство.

Помимо этого у граждан РФ могут изъять косметику, чемоданы, ноутбуки и мобильные телефоны.

Жителям России, которые хотят въехать в ЕС, запрещено ввозить такие категории товаров:

  • товары из кожи и меха;
  • полудрагоценные и драгоценные камни;
  • туалетная бумага, шампуни и зубные пасты;
  • фотокамеры.

Запрет также распространяется на ввоз прицепов и полуприцепов для перевозки любых грузов, а также транспортировку и использование яхт.

Санкции ЕС против России

ЕС вводит санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины с 2014 года, когда Кремль оккупировал Крым и части Луганской и Донецкой областей.

Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции включают запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.

Недавно Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще не менее шести месяцев.

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