Граждане 51 страны попали в украинский плен, - Лубинец

В плену в Украине оказались граждане 51 страны, воевавшие на стороне русской армии. Этот факт свидетельствует о масштабах привлечения иностранцев к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Одной из тем, на которые Лубинец обратил особое внимание на ежегодном совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, стало участие иностранцев в войне на стороне России.

"Иностранцы из 51 страны попали в плен в Украине, воюя в составе армии российских оккупантов. Именно поэтому важно честно и открыто говорить с миром о том, что участие в войне на стороне России имеет реальные правовые последствия", - подчеркнул он.

Омбудсман также напомнил о других ключевых гуманитарных вопросах. В частности, уже подтверждено 20610 случаев депортации и принудительного перемещения украинских детей. В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 2 425 детей , из которых 465 – при содействии Офиса омбудсмана.

Кроме того, тысячи украинских гражданских и военнопленных до сих пор находятся в российской неволе. По словам Лубинца, каждое преступление России должно быть надлежащим образом задокументировано, а виновные - привлечены к ответственности.