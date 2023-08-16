Громадянам РФ і Білорусі хочуть заборонити голосувати на виборах в Естонії

Міністерство юстиції Естонії підготувало законопроєкт про обмеження права жителів із громадянством РФ і Білорусі на участь у місцевих виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Найближчим часом міністр юстиції Каале Лаанет представить його партнерам по коаліції та громадськості.
У проєкті закону Міністерство вказує, що естонська держава не в змозі забезпечити свободу громадян Росії від впливу країни їхнього громадянства.
Чим обґрунтовується введення заборони на голосування громадянам РФ
Автори проєкту підкреслюють, що "відповідно до Конституції Російської Федерації, захист Вітчизни (Росії) є обов'язком кожного громадянина РФ".
Також мали місце випадки, коли громадяни Російської Федерації, які постійно проживають в Естонії, отримували мобілізаційні призови з країни свого громадянства для проходження служби в збройних силах
Також за допомогою цього законопроєкту до Закону про вибори буде внесено поправку, згідно з якою іноземець, який є громадянином іноземної держави, визнаної Європейським парламентом або Рійгікогу (парламент Естонії - ред.) країною-агресором, не може брати участь у голосуванні.
Метою законодавчих змін є тимчасове обмеження виборчих прав громадян Росії, які проживають в Естонії, на виборах до органів місцевого самоврядування. Це ж положення торкнеться і громадян Білорусі.
У законі є суперечливі питання
Також наголошується, що цей законопроєкт може суперечити Конституції Естонії, а також положенням Європейського Союзу.
У зв'язку з чим глава Мін'юсту Калле Лаанет визнав, що низку спірних питань, можливо, належить остаточно вирішити Державному суду.
Однак законопроєкт ґрунтується на одному з рішень колегії Держсуду в кримінальних справах, у якому, серед іншого, йшлося про те, що основні права "можуть бути обмежені як виняток для захисту іншого основного права або конституційних цінностей".
Наступні муніципальні вибори відбудуться в Естонії в жовтні 2025 року.
З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент і прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.
Так, уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155-мм калібру.
А нещодавно уряд Естонії ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, партію ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.
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