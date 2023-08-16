Громадянам РФ і Білорусі хочуть заборонити голосувати на виборах в Естонії

Найближчим часом міністр юстиції Каале Лаанет представить його партнерам по коаліції та громадськості.

У проєкті закону Міністерство вказує, що естонська держава не в змозі забезпечити свободу громадян Росії від впливу країни їхнього громадянства.

Чим обґрунтовується введення заборони на голосування громадянам РФ

Автори проєкту підкреслюють, що "відповідно до Конституції Російської Федерації, захист Вітчизни (Росії) є обов'язком кожного громадянина РФ".

Також мали місце випадки, коли громадяни Російської Федерації, які постійно проживають в Естонії, отримували мобілізаційні призови з країни свого громадянства для проходження служби в збройних силах

Також за допомогою цього законопроєкту до Закону про вибори буде внесено поправку, згідно з якою іноземець, який є громадянином іноземної держави, визнаної Європейським парламентом або Рійгікогу (парламент Естонії - ред.) країною-агресором, не може брати участь у голосуванні.

Метою законодавчих змін є тимчасове обмеження виборчих прав громадян Росії, які проживають в Естонії, на виборах до органів місцевого самоврядування. Це ж положення торкнеться і громадян Білорусі.

У законі є суперечливі питання

Також наголошується, що цей законопроєкт може суперечити Конституції Естонії, а також положенням Європейського Союзу.

У зв'язку з чим глава Мін'юсту Калле Лаанет визнав, що низку спірних питань, можливо, належить остаточно вирішити Державному суду.

Однак законопроєкт ґрунтується на одному з рішень колегії Держсуду в кримінальних справах, у якому, серед іншого, йшлося про те, що основні права "можуть бути обмежені як виняток для захисту іншого основного права або конституційних цінностей".

Наступні муніципальні вибори відбудуться в Естонії в жовтні 2025 року.

Естонія допомагає Україні

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент і прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Так, уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155-мм калібру.

А нещодавно уряд Естонії ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, партію ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.