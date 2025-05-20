Громадянин Чехії вступив до армії РФ, а тепер просить Прагу про допомогу

Міністерство закордонних справ Чехії розглядає випадок чеха, який вступив до російської армії й тепер просить допомоги у рідної країни.
Про це повідомив представник МЗС Чехії Даніель Дрейк, передає РБК-Україна з посиланням на Vinegret.Cz.
"Зараз ми займаємося випадком чеського громадянина, який деякий час тому виїхав до Росії, де вступив до російської армії й тепер просить допомоги у влади Чехії. У зв’язку з цим ми хотіли б нагадати, що вже давно наполегливо застерігаємо від поїздок до Росії та закликаємо чеських громадян залишити країну. Ситуація з безпекою напружена, наше посольство у Москві має обмежені можливості для надання допомоги та захисту", - розповів Дрейк.
За його словами, прохання громадянина Чехії, який опинився в російській армії, буде розглянуто дипломатією відповідно до чеських законів і Віденської конвенції про консульські зносини.
Обставини, за яких неназваний чоловік вступив до армії РФ, чи він бере участь у боях проти України й коли саме прибув до Росії, представник МЗС Чехії не уточнив.
Зазначається, що Кримінальний кодекс забороняє чеським громадянам служити в іноземних арміях. Це вважається найманством і карається в'язницею, за винятком випадків, коли вони воюють на стороні держави, яка забезпечує спільну оборону у разі нападу на Чехію.
Якщо чеський доброволець хоче вступити до іноземної армії, йому необхідно запросити спеціальний дозвіл у президента Чехії.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року речник глави держави Філіп Платош повідомляв, що президент Петр Павел задовольнив близько 60 запитів на дозвіл служби у Збройних силах України з огляду на узгоджену позицію міністерств оборони, внутрішніх справ та закордонних справ. Загалом чехами було подано майже 200 запитів на дозвіл.
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