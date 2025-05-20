Гражданин Чехии вступил в армию РФ, а теперь просит Прагу о помощи

Министерство иностранных дел Чехии рассматривает случай чеха, который вступил в российскую армию и теперь просит помощи у родной страны.
Об этом сообщил представитель МИД Чехии Даниэль Дрейк, передает РБК-Украина со ссылкой на Vinegret.Cz.
"Сейчас мы занимаемся случаем чешского гражданина, который некоторое время назад выехал в Россию, где вступил в российскую армию и теперь просит помощи у властей Чехии. В связи с этим мы хотели бы напомнить, что уже давно настойчиво предостерегаем от поездок в Россию и призываем чешских граждан покинуть страну. Ситуация с безопасностью напряженная, наше посольство в Москве имеет ограниченные возможности для оказания помощи и защиты", - рассказал Дрейк.
По его словам, просьба гражданина Чехии, который оказался в российской армии, будет рассмотрена дипломатией в соответствии с чешскими законами и Венской конвенцией о консульских сношениях.
Обстоятельства, при которых неназванный мужчина вступил в армию РФ, участвует ли он в боях против Украины и когда именно прибыл в Россию, представитель МИД Чехии не уточнил.
Отмечается, что Уголовный кодекс запрещает чешским гражданам служить в иностранных армиях. Это считается наемничеством и карается тюрьмой, за исключением случаев, когда они воюют на стороне государства, которое обеспечивает общую оборону в случае нападения на Чехию.
Если чешский доброволец хочет вступить в иностранную армию, ему необходимо запросить специальное разрешение у президента Чехии.
Напомним, в ноябре 2024 года пресс-секретарь главы государства Филипп Платош сообщал, что президент Петр Павел удовлетворил около 60 запросов на разрешение службы в Вооруженных силах Украины, учитывая согласованную позицию министерств обороны, внутренних дел и иностранных дел. В целом чехами было подано почти 200 запросов на разрешение.
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