Президент Чехії дозволив кільком десяткам громадян вступити до лав ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел дозволив кільком десяткам громадян країни вступити до лав Збройних сил України. Загалом чехами було подано майже 200 запитів на дозвіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Český rozhlas .

Наразі, за даними видання, відомо, що президент Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав ЗСУ . Однак інформації про те, скільки заяв було відхилено, наразі немає.

Адже за законами Чехії, громадяни не можуть брати участь у військових або напіввійськових формуваннях за кордоном без дозволу президента країни.

За словами прессекретаря глави держави Філіпа Платоша, понад 180 чехів звернулися до Павела з проханням дозволити їм приєднатися до української армії

Допомога Україні від Чехії

Нагадаємо, що цього року Чехія знайшла велику кількість снарядів для передачі Україні в країнах, що не є членами ЄС.

Однак для їх закупівлі знадобилося фінансування міжнародних партнерів. Саме цим питанням і зайнявся уряд Чехії.

Декілька країн виділили кошти, і вже 25 червня до України прибула перша партія снарядів від чеської ініціативи.

У липні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала перші 50 тисяч снарядів, частину з яких уже використовують на фронті.

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