На громадському транспорті Києва просять встановити таблички з маршрутами: деталі

На сайті Київської міської ради опубліковано електронну петицію, що пропонує встановити на громадському транспорті столиці таблички з маршрутами руху.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію .

Про що саме йдеться у петиції

Автор Ірина Чмишук опублікувала електронну петицію №13304 зранку 25 листопада 2024 року.

У ній жінка просить "встановити на громадському транспорті таблички з маршрутами його руху - як було раніше та як це встановлено на маршрутних таксі".

Вона також звернулась до мера Києва Віталія Кличка й закликала його "мати повагу до киян", особливо до людей похилого віку.

"Не зовсім зручно, стоячи на морозі, копатися у своєму смартфоні, щоб дізнатися куди їде той чи інший комунальний транспорт", - наголосила Чмишук.

Станом на 15:50 25 листопада електронна петиція набрала 35 підписів (із 6 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 59 днів.

Електронна петиція №13304 (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)