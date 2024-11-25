На общественном транспорте Киева просят установить таблички с маршрутами: детали
На сайте Киевского городского совета опубликована электронная петиция, которая предлагает установить на общественном транспорте столицы таблички с маршрутами движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.
О чем именно идет речь в петиции
Автор Ирина Чмышук опубликовала электронную петицию №13304 утром 25 ноября 2024 года.
В ней женщина просит "установить на общественном транспорте таблички с маршрутами его движения - как было раньше и как это установлено на маршрутных такси".
Она также обратилась к мэру Киева Виталию Кличко и призвала его "иметь уважение к киевлянам", особенно к людям старшего возраста.
"Не совсем удобно, стоя на морозе, копаться в своем смартфоне, чтобы узнать, куда едет тот или иной коммунальный транспорт", - подчеркнула Чмышук.
По состоянию на 15:50 25 ноября электронная петиция набрала 35 подписей (из 6 000 необходимых). До конца сбора подписей осталось 59 дней.
Электронная петиция №13304 (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)
Напомним, киевская городская электричка или Kyiv City Express (открытая в сентябре 2009 года) стала шестым видом общественного транспорта в столице - после трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и фуникулера.
Недавно в популярный среди украинцев онлайн-сервис добавили маршрутки Киева. Теперь весь общественный транспорт столицы доступен в городском приложении "Киев Цифровой".
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