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Громадський транспорт в окупованому Маріуполі у критичному стані, - ЦНС

Фото: ілюстративне зображення автобуса (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, технічний стан 90% автобусів, які виходять на рейс, є незадовільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначає український урядовий сайт, автопарк не оновлюється і практично не ремонтується через брак обслуговуючого персоналу.

Якщо й трапляється, що в місті з'являються "нові" автобуси, то це списані транспортні засоби, які "нікому утилізувати в Росії".

Також у ЦНС додали, що зрештою, російські окупанти давно зробили тимчасово окуповані території України умовним полігоном для зберігання "свого непотребу".

"Щоб припинити деградацію регіону, необхідно визволити українські землі від окупанта", - резюмували в ЦНС.

Нагадаємо, що за даними Центру національного спротиву, Росія має значний дефіцит кадрів на окупованих територіях України. Щоб вирішити ситуацію, вимоги до людей знизили, але це не допомогло росіянам. Тому окупанти не можуть повноцінно запустити в роботу ряд своїх фейкових структур.

Також повідомлялось, що вслід за водіями окупанти не виплачують заробітну плату гірникам та шахтарям.

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