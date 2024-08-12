Громадський транспорт в окупованому Маріуполі у критичному стані, - ЦНС

Як зазначає український урядовий сайт, автопарк не оновлюється і практично не ремонтується через брак обслуговуючого персоналу.

Якщо й трапляється, що в місті з'являються "нові" автобуси, то це списані транспортні засоби, які "нікому утилізувати в Росії".

Також у ЦНС додали, що зрештою, російські окупанти давно зробили тимчасово окуповані території України умовним полігоном для зберігання "свого непотребу".

"Щоб припинити деградацію регіону, необхідно визволити українські землі від окупанта", - резюмували в ЦНС.