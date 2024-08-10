Вимоги знизили, а люди не йдуть. РФ має значний дефіцит кадрів на окупованих територіях, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни досі не можуть повноцінно запустити в роботу ряд своїх фейкових структур. Причиною є дефіцит колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву.

Через окупацію більшість населення залишило окуповані території, а велика частина тих, хто лишився відмовляється від співпраці з ворогом.

В результаті росіяни беруть на службі низькофахових спеціалістів, яким роздають вищі посади в обмін на лояльність.

"Проте й навіть в такому випадку необхідної кількості працівників немає. Так, окупанти наразі не можуть сформувати регіональні відділи антимонопольних комітетів, які зараз складаються з завезених з РФ гастролерів", - повідомили в центрі.

В ЦНС повідомили, що, аби набрати людей, росіяни навіть зменшили вимоги до кандидатів. Зокрема для роботи тепер не треба досвід й не обов’язкова вища освіта.

"Проте набрати необхідну кількість працівників не вдається", - зазначили в центрі.