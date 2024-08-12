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Общественный транспорт в оккупированном Мариуполе в критическом состоянии, - ЦНС

Фото: иллюстративное изображение автобуса (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, техническое состояние 90% выходящих на рейс автобусов неудовлетворительное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как отмечает украинский правительственный сайт, автопарк не обновляется и практически не ремонтируется из-за нехватки обслуживающего персонала.

Если и случается, что в городе появляются новые автобусы, то это списанные транспортные средства, которые некому утилизировать в России.

Также в ЦНС добавили, что в конце концов российские оккупанты давно сделали временно оккупированные территории Украины условным полигоном для хранения "своего хлама".

"Чтобы прекратить деградацию региона, необходимо освободить украинские земли от оккупанта", - резюмировали в ЦНС.

Напомним, что по данным Центра национального сопротивления, Россия имеет значительный дефицит кадров на оккупированных территориях Украины. Чтобы решить ситуацию, требования к людям снизили, но это не помогло россиянам. Поэтому оккупанты не могут полноценно запустить в работу ряд своих фейковых структур.

Также сообщалось, что вслед за водителями оккупанты не выплачивают заработную плату горнякам и шахтерам.

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