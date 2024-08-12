Общественный транспорт в оккупированном Мариуполе в критическом состоянии, - ЦНС

Как отмечает украинский правительственный сайт, автопарк не обновляется и практически не ремонтируется из-за нехватки обслуживающего персонала.

Если и случается, что в городе появляются новые автобусы, то это списанные транспортные средства, которые некому утилизировать в России.

Также в ЦНС добавили, что в конце концов российские оккупанты давно сделали временно оккупированные территории Украины условным полигоном для хранения "своего хлама".

"Чтобы прекратить деградацию региона, необходимо освободить украинские земли от оккупанта", - резюмировали в ЦНС.