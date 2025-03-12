Робота громадського транспорту Києва під час тривог: у КМДА зробили заяву

У Київській міській державній адміністрації розповіли про проект рішення щодо можливих змін у роботі громадського транспорту столиці під час повітряних тривог. Його було відправлено не доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

Рух громадського транспорту під час тривог: що розповіли у КМДА

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що Рада оборони Києва відправила потенційне рішення "про внесення можливих змін у роботу громадського транспорту" столиці під час повітряної тривоги на доопрацювання - до наступного засідання.

За словами посадовця, це було обумовлено низкою причин. Зокрема тим, що безпекова ситуація в Києві не змінилася з 2022 року.

"Місто неодноразово зверталося до ДСНС, військових, поліції - щодо можливості зміни алгоритму руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Зокрема й в грудні минулого року. І відповідь була одна: безпекова ситуація така, що не можемо дозволити", - повідомив заступник очільника КМДА.

Він зауважив, що проектом документа, який виносили на сьогоднішнє засідання Ради оборони Києва (у середу, 12 березня), передбачалося: рішення про зупинку чи продовження руху наземного громадського транспорту схвалюватиме безпосередньо водій.

"Тобто водій, виходячи зі свого емоційного стану, ментальної стійкості чи, просто кажучи, хоробрості, має приймати рішення: їхати чи не їхати, наражати на небезпеку пасажирів чи ні", - уточнив Поворозник.

Водночас він нагадав, що "за безпеку людей відповідають не тільки водії громадського транспорту".

"А й ті, хто таке рішення ухвалює. Зокрема Рада оборони Києва. Я зараз навіть не говорю про кількість конфліктів з пасажирами, які могло б спровокувати таке рішення", - підкреслив представник КМДА.

Він пояснив, що в проекті рішення, який представили сьогодні, йшлося про наземний громадський транспорт. Однак жодного слова про роботу столичного метрополітену.

"Із запропонованого сьогодні проекту рішення виходить, що в метро безпекова ситуація не змінилася. А наземний транспорт можна "відпускати" на розсуд водія", - додав посадовець.

Крім того, за його словами, "ще залишається незрозумілою ситуація з електротранспортом".

"Коли один водій трамвая чи тролейбуса зупинився, бо він прийняв таке рішення. Що робити тим, хто зупинився позаду, але хоче їхати. Зупинка одного трамвая - це зупинка руху на всій лінії. Який тут алгоритм дій?" - поділився Поворозник.

На його думку, рішення про зміни в роботі громадського транспорту потрібно опрацювати більш ретельно з членами Ради оборони Києва.

"На всі питання мають бути чіткі відповіді. Та прописані алгоритми дій на всі випадки. Ми не маємо права перекладати відповідальність на одного водія. Кожен має розуміти свою відповідальність - і за безпеку людей, і за функціонування міста в умовах воєнного стану", - підсумував заступник голови КМДА.

Допис КМДА у Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)