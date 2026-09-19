Громади втратять мільярди? Голова Дніпропетровської облради дорікнув Мінфіну через бюджет-2027

Проєкт держбюджету-2027 передбачає вилучення коштів із місцевих бюджетів, зокрема понад 4,5 млрд грн із бюджетів Дніпропетровщини. Це означатиме менше ресурсів для прифронтових громад на лікарні, тепло, воду, укриття та відновлення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, який розкритикував підходи Мінфіну до формування держбюджету.

Дніпропетровщина може втратити 4,52 млрд грн

За його словами, із обласного бюджету Дніпропетровщини планують вилучити 831,3 млн грн, ще 3,6889 млрд грн - із бюджетів територіальних громад.

Загалом це 4,52 млрд грн реверсної дотації, тобто коштів, які передаються з місцевих бюджетів до державного.

Водночас для області передбачено 1,3581 млрд грн базової дотації. Таким чином, обсяг реверсної дотації перевищує базову дотацію приблизно на 3,16 млрд грн.

Громадам можуть залишити менше ПДФО

Лукашук також звернув увагу на частку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яка залишається в розпорядженні громад.

У проєкті бюджету-2027 пропонується повернутися до зарахування 60% ПДФО до місцевих бюджетів замість нинішніх 64%.

За оцінкою Асоціації міст України, зменшення частки ПДФО з 64% до 60% означатиме для місцевих бюджетів втрату 18,2 млрд грн у 2027 році. Асоціація виступає за збереження 64% ПДФО за громадами.

Лукашук наголошує, що додаткові 4% ПДФО громади використовують, зокрема, для покриття різниці в тарифах і забезпечення роботи критичної інфраструктури.

"З усією повагою до Мінфіну та завдання зекономити кожну гривню. Але порахуйте самі. Видатки держбюджету-2027 заплановані на рівні 7,27 трлн грн. Реверс із нашої області в цій сумі становить 0,06%", - заявив Лукашук.

За його словами, для громад Дніпропетровщини йдеться не про абстрактні бюджетні показники, а про фінансування конкретних потреб.

"Для громад області це лікарні, тепло, вода й укриття. Забрати ці гроші у регіону, по якому б’ють щодня, і назвати це вирівнюванням не вийде", - зазначив голова облради.

Асоціація міст оцінює втрати громад у понад 220 млрд грн

Проблема стосується не лише Дніпропетровщини. За оцінкою Асоціації міст України, проєкт держбюджету-2027 передбачає загальне скорочення фінансових ресурсів територіальних громад на 224,5 млрд грн.

У цю суму Асоціація включає, зокрема, 18,2 млрд грн через зменшення частки ПДФО, 19,2 млрд грн реверсної дотації, 85 млрд грн відсутньої компенсації різниці в тарифах, 90 млрд грн недонадходжень від вилучення "військового" та "силового" ПДФО, а також скорочення окремих субвенцій.

"Немає в проєкті й субвенції на роботу районних рад. Знову треба буде дофінансовувати їх з обласного бюджету. Районні ради обрали люди, і мандат виборців не скасовується відсутністю рядка в бюджеті", - додав Лукашук.

Окремо Асоціація міст виступає проти вилучення реверсної дотації. У проєкті бюджету на 2027 рік вона передбачена для 218 бюджетів громад і становить загалом 19,2 млрд грн. Базову дотацію планують надати 961 громаді - загалом 28,4 млрд грн.

"Головне слово скажуть народні депутати під час голосування у ВРУ. Тому звертаюсь до них, насамперед від нашої області і прифронтових регіонів. Перше: залишити громадам 64% ПДФО на постійній основі. Друге: не вилучати реверс у прифронтових регіонів і громад", - резюмував Лукашук.

Мінфін переносить частину видатків на кінець 2026 року

Дискусія про ресурси місцевих бюджетів відбувається на тлі проблем із фінансуванням державних видатків уже у 2026 році.

17 вересня голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що Мінфін переніс на грудень 39 млрд грн капітальних видатків, які планували профінансувати у вересні-листопаді.

Серед них - витрати на будівництво та реконструкцію лікарень, укриття в медичних і освітніх закладах, захист енергетики та соціальне житло.

Причиною названо проблеми з отриманням міжнародного фінансування. За словами Підласої, перенесення таких витрат на грудень може означати, що частину з них цього року взагалі не встигнуть профінансувати.

Водночас у проєкті держбюджету-2027 уряд заклав рекордні видатки на оборону - 4,89 трлн грн. Загальні видатки державного бюджету становлять близько 7,27 трлн грн.