З громади на прикордонні Чернігівської області евакуювали десятки жителів

Зазначається, що у вчора у суботу з Семенівської громади гуманітарна команда евакуювала 24 місцевих мешканців. Серед них - 4 дитини та 10 маломобільних осіб. Для цього використовували спеціальний медичний транспорт, був також присутній медичний персонал.

"Всі евакуйовані переміщені в межах Чернігівської області до родичів або в місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на території міста Чернігів", - розповів очільник гуманітарної місії.

Він додав, що всі потребуючі були забезпечені тимчасовим житлом в гуртожитках та модульних містечках у Чернігові. Евакуація проводиться безкоштовно.

Евакуація мешканців Семенівської громади Чернігівської області через російські обстріли (фото: facebook.com/evgeny.kaplin)

За день до цього також був здійснений один евакуаційний автобусний рейс з прикордонної Семенівської громади - до обласного центру.

В публікації гуманітарної місії "Пролісок" у мережі у четвер також йдеться, що того дня з Семенівки евакуювали 27 мешканців.

Вказується, що до команди цієї гуманітарної місії звернулись місцеві жителі та представники міськради "з проханням про допомогу в евакуації цивільного населення із населених пунктів Семенівської міської громади, які в ці дні перебувать під постійними атаками російських терористів".

На прикордонні Чернігівської області евакуюють мешканців Семенівської громади (фото: facebook.com/evgeny.kaplin)

Довідка: місто Семенівка входить до Новгород-Сіверського району Чернігівської області. За даними на вересень 2023 року, населення складало близько 5600 осіб.

Це місто розташоване за 10 км від кордону з РФ. Від початку широкомасштабного вторгення російських окупантів постійно страждає від обстрілів.

Обстріли Семенівки

Раніше повідомлялося, що ввечері 4 січня російські загарбники завдали ударів по прикордонній Семенівці Чернігівської області керованими авіабомбами. Окупанти вдарили по центральній частині міста, й були пошкоджені адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки й автомобілі.

Спочатку місцева влада та поліція повідомили про сімох постраждалих внаслідок атаки. Але вранці 5 січня стало відомо, що кількість поранених у Семенівці зросла до дев'ятьох людей.

7 січня вранці росармія знову кілька разів обстріляла Семенівку. Через ворожі атаки були поранені три місцеві жителі, були руйнування в місті.