Кількість поранених через удар РФ по Семенівці Чернігівської області зросла

Кількість поранених через авіаудар Росії по Семенівці Чернігівської області зросла. Поранення отримали дев'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

За його словами, серед поранених двоє дітей 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді. Одну людину перевезли до обласної лікарні.

Внаслідок обстрілу значно пошкоджені адмінбудівлі, місцева лікарня, два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних будинків та обʼєкти інфраструктури.

Як зазначив Чаус, з Семенівки вночі евакуювали 24 пацієнтів місцевого територіального центру. Людей похилого віку перевезли до відповідної установи у Чернігів.