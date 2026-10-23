Громады могут остаться без средств на критические нужды из-за решения правительства, - эксперт

Правительство планирует изъять почти 22 млрд грн из местных бюджетов в 2027 году, в то же время увеличивая расходы на содержание Кабмина. В то же время, громады сталкиваются с блокированием платежей и нехваткой средств на лекарства, зарплаты коммунальщикам и подготовку к зиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение бывшего главы Луганской областной военно-гражданской администрации и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки.

"Уже долгое время наблюдаю за ситуацией вокруг так называемой "бюджетной оптимизации", - отметил Тука.

По его словам, сначала правительство остановило критические выплаты громадам, а теперь предусматривает изъятие 21,95 млрд грн из местных бюджетов в следующем году.

"И одновременно увеличивает расходы на Кабмин", - подчеркнул он.

В частности, финансирование хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина, по данным Туки, вырастет на 6 млрд грн – почти в полтора раза. В целом на содержание органов государственной власти без учета силовых структур в проекте бюджета предусмотрено 83,3 млрд. грн.

Он также обратил внимание на публичную активность руководства правительства и ремонт кабинета на фоне проблем с финансированием общин.

"Получается странная расстановка приоритетов: когда речь идет о выживании городов, государство требует затянуть пояса, а когда о комфорте чиновников и их публичной картинке – бюджетные ограничения вдруг отходят на второй план", – отметил он.

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Какие проблемы возникают в общинах

Тука утверждает, что последствия финансовых ограничений уже ощущают громады в разных регионах Украины.

"Вдумайтесь – 218 громад. За этими сухими цифрами – ежедневная жизнь сотен тысяч людей, которые накануне зимы остаются без воды, лекарств и тепла", - написал он.

По его словам, в Нежине реанимационные отделения не могут закупить критически необходимые медикаменты из-за заблокированных платежей. В Тернополе и Калуше возникают риски срыва отопительного сезона, а во Львове задерживаются расчеты за газ для теплоэнерго.

В Ивано-Франковске, Кропивницком и Каменце-Подольском, по утверждению Туки, останавливаются автобусы. Сотрудники критической инфраструктуры в Белой Церкви и Львове остаются без зарплат, а в Жванецкой громаде возникли проблемы с вывозом мусора.

"В Конотопе и Львове недостаточно ресурсов, чтобы разбирать завалы после ракетных ударов и латать крыши разбомбленных домов", - добавил Тука.

Он отметил, что правительство объясняет такие решения необходимостью экономить средства для нужд армии.

"Но как-то странно получается: у громад забирают деньги на самое необходимое, прикрываясь фронтом, а на Грушевского одновременно увеличивают финансирование, обустраивают кабинеты и создают комфортные условия для чиновников. Во время чумы, как известно, тоже не все отказываются от банкета", - написал он.

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Тука заявил о рисках для децентрализации

Отдельно Тука поднял вопрос зависимости критических платежей громад от решений должностных лиц.

"Сначала в стране появился "шлагбаум Миндича", а теперь, похоже, появился "шлагбаум Корецкого". Когда критические платежи громад зависят от ручного решения должностного лица, которое по собственному усмотрению определяет, что пропустить, а что заблокировать, это уже не просто бюджетная политика", - заявил он.

По словам Туки, у громад есть собственные обязательства перед жителями: покупать лекарства для больниц, выплачивать зарплаты коммунальщикам, обеспечивать транспорт, готовиться к отопительному сезону и ликвидировать последствия российских ударов.

"И все это не может ждать, пока кто-то в столице решит, разрешить ли провести очередной платеж", - подчеркнул он.

Тука считает, что подобная практика создает риски политического давления и лишения громад финансовой самостоятельности.

"Так как деньги есть, но возможность ими воспользоваться зависит от ручного согласования сверху, местное самоуправление превращается в просителя. А громады, которые не могут самостоятельно выполнять даже критические обязательства, теряют независимость в решениях, за которые отвечают перед своими жителями. Фактически, речь идет об уничтожении децентрализации в стране", - подытожил он.