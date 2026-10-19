АМУ звернулася до президента через ризики для опалювального сезону: деталі та вимоги громад

Асоціація міст України звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом зберегти 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та кошти реверсної дотації в місцевих бюджетах під час формування Державного бюджету на 2027 рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення правління асоціації.

Понад 1000 громад звернулися до президента

Звернення підписане від імені 1094 громад – членів Асоціації міст України.

У ньому представники місцевого самоврядування наголосили на проблемах, які загрожують роботі громад напередодні опалювального сезону: інтенсивних російських обстрілах, блокуванні бюджетних платежів і необхідності збереження бронювання працівників критичної інфраструктури.

"Від імені 1094 громад-членів Асоціації міст України просимо Вашої допомоги у збереженні спроможності громад для посилення України та спільної Перемоги над ворогом", – зазначено у зверненні до президента.

Потрібно розблокувати бюджетні платежі

Серед першочергових потреб громад асоціація назвала посилення протиповітряної оборони, зокрема забезпечення підрозділів боєкомплектами й технічними рішеннями для протидії інтенсивним обстрілам на всій території України.

Ці проблеми, а також блокування платежів місцевих бюджетів і бронювання працівників комунальних, енергетичних та транспортних підприємств раніше озвучив у Верховній Раді голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.

"Заблоковані кошти громад і неможливість здійснення платежів, життєво необхідних для безпечного життя мешканців", – так асоціація визначила одну з ключових проблем місцевого самоврядування.

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Бронювання працівників важливе

Муніципалітети також наполягають на збереженні бронювання працівників житлово-комунальних, енергетичних і транспортних підприємств.

Ідеться про фахівців, від яких залежить безперервна робота критичної інфраструктури, зокрема в умовах підготовки до опалювального сезону та ліквідації наслідків російських атак.

Асоціація міст України повідомила, що вже зверталася до прем’єр-міністра з питання негайного розблокування платежів громад і пропозиціями щодо збереження системи теплопостачання до опалювального сезону 2026/2027 років.

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Окремо правління асоціації звернулося до уряду щодо збереження бронювання працівників комунальних, енергетичних і транспортних підприємств.



У новому зверненні до президента асоціація наголошує на необхідності зберегти фінансові ресурси громад, які мають забезпечувати роботу місцевого самоврядування та створювати умови для подальшого розвитку України.