Громади, де знищили всі АЗС, не залишаться без пального: влада готує новий механізм

За словами заступниці міністра фінансів Світлани Воробей, такі громади вже є, зокрема в Сумській та Чернігівській областях. Там російськими ударами зруйновано 100% стаціонарних АЗС.

Водночас частина операторів не хоче відновлювати зруйновані об'єкти, оскільки вони можуть знову стати цілями російських атак.

Як хочуть вирішити проблему

Через це Мінфін разом із Державною податковою службою, органами місцевого самоврядування та представниками паливного бізнесу напрацьовує законопроєкт про пересувні заправні комплекси.

Запропоновані зміни мають дозволити легально використовувати мобільні АЗС у громадах, де стаціонарні заправки знищені або їхня робота становить небезпеку.

Воробей очікує, що протягом найближчого тижня вдасться зібрати останні пропозиції та підготувати майже готове рішення для передачі до парламенту.

За словами заступниці міністра, питання стосується не лише забезпечення громад пальним, а й безпеки людей. Стаціонарні точки продажу пального стають цілями російських атак, через що на таких об'єктах гинуть люди.

Тому влада хоче створити контрольований та законний механізм продажу пального з пересувних заправних комплексів. Це дозволить забезпечувати громади пальним без постійного відновлення зруйнованих АЗС.