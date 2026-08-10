Громады, где уничтожили все АЗС, не останутся без горючего: власть готовит новый механизм

По словам заместителя министра финансов Светланы Воробей, такие общины уже есть, в частности, в Сумской и Черниговской областях. Там российскими ударами разрушены 100% стационарных АЗС.

В то же время, часть операторов не хочет восстанавливать разрушенные объекты, поскольку они могут снова стать целями российских атак.

Как хотят решить проблему

Поэтому Минфин вместе с Государственной налоговой службой, органами местного самоуправления и представителями топливного бизнеса нарабатывает законопроект о передвижных заправочных комплексах.

Предложенные изменения должны позволить легально использовать мобильные АЗС в общинах, где стационарные заправки уничтожены или их работа представляет опасность.

Воробей ожидает, что в ближайшую неделю удастся собрать последние предложения и подготовить почти готовое решение для передачи в парламент.

По словам заместителя министра, вопрос касается не только обеспечения горючим, но и безопасности людей. Стационарные точки продажи горючего становятся целями российских атак, из-за чего на таких объектах гибнут люди.

Поэтому власти хотят создать контролируемый и законный механизм продажи горючего из передвижных заправочных комплексов. Это позволит обеспечивать общество горючим без постоянного восстановления разрушенных АЗС.