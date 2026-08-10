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Громады, где уничтожили все АЗС, не останутся без горючего: власть готовит новый механизм

19:07 10.08.2026 Пн
2 мин
Восстанавливать заправки там все опаснее из-за риска новых атак
aimg Мария Науменко
Фото: уничтоженная Россией автозаправочная станция (Getty Images)

В некоторых общинах Украины русские удары уничтожили все стационарные АЗС. Чтобы люди не остались без горючего, власти готовят новый механизм его продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

По словам заместителя министра финансов Светланы Воробей, такие общины уже есть, в частности, в Сумской и Черниговской областях. Там российскими ударами разрушены 100% стационарных АЗС.

В то же время, часть операторов не хочет восстанавливать разрушенные объекты, поскольку они могут снова стать целями российских атак.

Как хотят решить проблему

Поэтому Минфин вместе с Государственной налоговой службой, органами местного самоуправления и представителями топливного бизнеса нарабатывает законопроект о передвижных заправочных комплексах.

Предложенные изменения должны позволить легально использовать мобильные АЗС в общинах, где стационарные заправки уничтожены или их работа представляет опасность.

Воробей ожидает, что в ближайшую неделю удастся собрать последние предложения и подготовить почти готовое решение для передачи в парламент.

По словам заместителя министра, вопрос касается не только обеспечения горючим, но и безопасности людей. Стационарные точки продажи горючего становятся целями российских атак, из-за чего на таких объектах гибнут люди.

Поэтому власти хотят создать контролируемый и законный механизм продажи горючего из передвижных заправочных комплексов. Это позволит обеспечивать общество горючим без постоянного восстановления разрушенных АЗС.

В последнее время Россия резко нарастила количество атак на украинские автозаправочные станции.

В Опишнянской общине Полтавской области сообщили, что в результате российских атак там уничтожены все АЗС. Восстанавливать их невозможно.

На фоне последних событий власти рассматривают возможность предоставить автозаправочным станциям в прифронтовых регионах статус объектов критической инфраструктуры.

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