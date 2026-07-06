Громада не впорається сама: Кабмін допоможе Вишневому після обстрілу

Президент повідомив, що обговорив ситуацію у Вишневому з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

За його словами, Кабінет міністрів забезпечить фінансування з резервного фонду для допомоги громаді.

"Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить", - зазначив Зеленський.

Наслідки атаки у Вишневому

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе Бучанського району.

За даними Київської ОВА, у Вишневому удар знищив майже п'ять вулиць, пошкодив десятки будинків, а на місці тривали пожежі та була загроза повторної детонації.