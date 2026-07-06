У Київській області вже 8 загиблих внаслідок масованого удару РФ

У Київській області кількість загиблих внаслідок нічної масованої атаки росіян зросла до восьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Київської ОВА Миколи Калашника.

"На жаль, кількість загиблих унаслідок атаки російських злочинців збільшилася до 8. Щирі співчуття рідним та близьким. Наразі кількість постраждалих унаслідок масованої російської атаки на Київщину зросла до 48 людей", - зазначив він.

Калашник розповів, що госпіталізовано 20 постраждалих - за життя трьох осіб, які перебувають у важкому стані, борються лікарі. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу.

Очільник ОВА повідомив, що найбільше постраждалих - 35 осіб - у Бучанському районі. Також поранення отримали мешканці Бориспільського, Броварського та Фастівського районів.

"Росія вкотре цілеспрямовано б'є по мирних людях, руйнує домівки, забирає життя і калічить долі. За кожен такий злочин має настати справедливе покарання", - зазначив Калашник.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 6 липня здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ і Київська область, зокрема місто Вишневе.