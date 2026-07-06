Громада не справится сама: Кабмин поможет Вишневому после обстрела

Из города эвакуировали более 600 человек, в том числе 117 человек вывели из укрытия, оказавшегося в эпицентре взрыва.

По состоянию на 18:50 количество погибших в области составляло 8 человек.

Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.