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Громада не справится сама: Кабмин поможет Вишневому после обстрела

20:36 06.07.2026 Пн
1 мин
Город испытал такие разрушения, что местного ресурса для восстановления недостаточно
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Кабмин выделит средства из резервного фонда для помощи Вишневому, потерпевшему масштабные разрушения во время российской атаки 6 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент сообщил, что обсудил ситуацию в Вишневом с премьер-министром Юлией Свириденко.

По его словам, Кабинет министров обеспечит финансирование из резервного фонда для помощи обществу.

"Такие последствия, что собственных сил общества не хватит", - отметил Зеленский.

Последствия атаки в Вишневом

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и Вишневое Бучанского района.

По данным Киевской ОВА, в Вишневом удар уничтожил около пяти улиц, повредил десятки домов, а на месте продолжались пожары и была угроза повторной детонации.

Из города эвакуировали более 600 человек, в том числе 117 человек вывели из укрытия, оказавшегося в эпицентре взрыва.

По состоянию на 18:50 количество погибших в области составляло 8 человек.

Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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