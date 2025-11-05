Громада Києва передала бійцям 225 штурмового полку майже 3000 дронів, - Кличко

За його словами, від громади столиці він передав захисникам на фронт чергову партію вкрай необхідної допомоги - ще 2000 FPV-дронів різних типів та 300 безпілотників Mavic 3Т відправили військовим 225-го окремого штурмового полку, підпорядкованого Головнокомандувачу ЗСУ.

"Ці БпЛА допоможуть бійцям ефективніше нищити ворога. Знаємо, наскільки сьогодні складна ситуація із захистом неба. Тому бійці полку отримали на найгарячіші напрямки фронту також 500 антишахедних дронів та 10 наземних станцій до них", - написав Віталій Кличко.

За словами мера, від початку року з бюджету Києва на потреби 225 полку вже виділено 700 млн грн. Зокрема, влітку столиця передавала бійцям полку понад 2000 БпЛА та обладнання для радіоелектронної боротьби, уточнив Кличко.

Він також повідомив, скільки безпілотників та іншої техніки загалом було передано на передову від громади Києва цього року.

"Від початку року Київ передав на фронт різним бригадам вже понад 55 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку. І ми продовжимо допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!" - наголосив Віталій Кличко.