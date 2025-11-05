Община Киева передала бойцам 225 штурмового полка почти 3000 дронов, - Кличко

По его словам, от громады столицы он передал защитникам на фронт очередную партию крайне необходимой помощи - еще 2000 FPV-дронов разных типов и 300 беспилотников Mavic 3Т отправили военным 225-го отдельного штурмового полка, подчиненного Главнокомандующему ВСУ.

"Эти БпЛА помогут бойцам эффективнее уничтожать врага. Знаем, насколько сегодня сложная ситуация с защитой неба. Поэтому бойцы полка получили на самые горячие направления фронта также 500 антишахедных дронов и 10 наземных станций к ним", - написал Виталий Кличко.

По словам мэра, с начала года из бюджета Киева на нужды 225 полка уже выделено 700 млн грн. В частности, летом столица передавала бойцам полка более 2000 БПЛА и оборудование для радиоэлектронной борьбы, уточнил Кличко.

Он также сообщил, сколько беспилотников и другой техники в целом было передано на передовую от общины Киева в этом году.

"С начала года Киев передал на фронт различным бригадам уже более 55 000 БпЛА, почти 350 систем РЭБ, машины, средства связи. И мы продолжим помогать всем нашим военным, которые защищают государство. Слава Украине и ее Героям!" - подчеркнул Виталий Кличко.