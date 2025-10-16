UA

Громада Києва передала батальйону "Свобода" ще понад 3 тисячі дронів та системи РЕБ, - Кличко

Фото: Віталій Кличко передав батальйону "Свобода" від Києва дрони та РЕБ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Бійці батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" отримали від громади Києва ще 3000 FPV-дронів різного типу, 100 БпЛА Mavic ЗЕ, 9 великих бомберів та 150 систем РЕБ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Віталія Кличка у Telegram.

"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. До бійців батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж" вирушили ще 3000 FPV-дронів різного типу, 100 БпЛА Mavic ЗЕ, 9 великих бомберів та 150 систем РЕБ", - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що з початку 2025 року громада Києва вже передала 4 бригаді НГУ понад 7 тисяч дронів, 250 систем РЕБ, всюдиходи та броньований позашляховик.

"Від початку року з міського бюджету 4 бригаді НГУ виділили майже 400 млн грн. Бійцям цієї бригади цього року загалом передали від громади столиці вже понад 7000 БпЛА різних типів, 250 систем РЕБ, 5 всюдиходів, броньований позашляховик", - зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що за цей рік столиця вже передала на фронт різним бригадам понад 53 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, броньовані автівки, всюдиходи, а також засоби зв’язку.

