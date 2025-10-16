RU

Громада Киева передала батальону "Свобода" еще более 3 тысяч дронов и системы РЭБ, - Кличко

Фото: Виталий Кличко передал батальону "Свобода" от Киева дроны и РЭБ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Бойцы батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" получили от громады Киева еще 3000 FPV-дронов разного типа, 100 БпЛА Mavic ЗЕ, 9 крупных бомберов и 150 систем РЭБ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Виталия Кличко в Telegram.

"От громады столицы передал защитникам на фронт очередную партию помощи. К бойцам батальона "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж" отправились еще 3000 FPV-дронов разного типа, 100 БпЛА Mavic ЗЭ, 9 крупных бомберов и 150 систем РЭБ", - написал Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что с начала 2025 года громада Киева уже передала 4 бригаде НГУ более 7 тысяч дронов, 250 систем РЭБ, вездеходы и бронированный внедорожник.

"С начала года из городского бюджета 4 бригаде НГУ выделили почти 400 млн грн. Бойцам этой бригады в этом году в целом передали от громады столицы уже более 7000 БпЛА разных типов, 250 систем РЭБ, 5 вездеходов, бронированный внедорожник", - отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что за этот год столица уже передала на фронт разным бригадам более 53 000 БПЛА, почти 350 систем РЭБ, бронированные автомобили, вездеходы, а также средства связи.

