Громада Києва передала 72 бригаді 1100 безпілотників, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади бійцям 72 бригади ім. Чорних Запорожців велику партію дронів різних типів.
Як пише РБК-Україна, про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Передав від громади Києва захисникам на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги. Ще 1100 дронів різних типів, із них 100 антишахедних, поїхали до бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців", - написав Віталій Кличко.
Мер зазначив, що всього у поточному році Київ передав 72 бригаді вже 3 300 безпілотників. На оснащення і нагальні потреби цієї бригади з міського бюджету було виділено 110 млн грн.
Також Кличко повідомив, що загалом столиця відправила на фронт цього року вже понад 57 000 БпЛА. А крім того, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку тощо.
"Ми і надалі продовжимо допомагати нашим захисникам", - запевнив мер.
Нагадаємо, що у 2025 році столиця спрямувала на підтримку військових, ветеранів та їх родин вже 11 млрд гривень.
Як повідомлялось у вересні, з початку 2025 року Київ вже передав бійцям ЗСУ понад 40 тисяч дронів різного типу, близько 200 систем РЕБ, броньовані автівки та всюдиходи, а також засоби зв’язку.