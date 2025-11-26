Община Киева передала 72 бригаде 1100 беспилотников, - Кличко

"Передал от общины Киева защитникам на самые горячие направления фронта очередную партию необходимой помощи. Еще 1100 дронов различных типов, из них 100 антишахедных, поехали к бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что всего в текущем году Киев передал 72 бригаде уже 3 300 беспилотников. На оснащение и насущные потребности этой бригады из городского бюджета было выделено 110 млн грн.

Также Кличко сообщил, что в целом столица отправила на фронт в этом году уже более 57 000 БпЛА. А кроме того, почти 350 систем РЭБ, машины, средства связи и тому подобное.

"Мы и в дальнейшем продолжим помогать нашим защитникам", - заверил мэр.