В Гродно силовики задержали нескольких человек после митинга

В белорусском городе Гродно силовики задержали после митинга пять человек. Силовики в масках догнали группу, которая уже покинула площадь.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Среди них, как уточняет организация, активист и музыкант Игорь Банцарь, а также

Денис Будник, Максим Кривец, Артур Куршаков и Алексей Павк.

Новостной портал Tut.by пишет, что двое мужчин были задержаны около бара в центре города. Очевидцы, по сообщению издания, подтвердили, что они были на митинге. Их задержали люди в штатском и увели в микроавтобус.

После окончания президентских выборов 9 августа в республике вспыхнули массовые протесты, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Силовики использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие. Больше 7 тысяч человек задержали, из них 600 подали заявления о насилии со стороны правоохранителей.

Напомним, ранее президент Беларуси провел в Гродно совещание с руководством силового блока: там он заявил, что властям пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части беларусской армии в полную боевую готовность.

РБК-Украина писало, что Тихановская поддержала "Марш новой Беларуси", запланированный на 23 августа, она призвала белорусов выйти на марш, чтобы приблизить победу народа.