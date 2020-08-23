У Гродно силовики затримали кількох осіб після мітингу

У білоруському місті Гродно силовики затримали після мітингу п'ять осіб. Силовики в масках наздогнали групу, яка вже залишила площу.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Серед них, як уточнює організація, активіст і музикант Ігор Банцарь, а також

Денис Будник, Максим Кривець, Артур Куршаков і Олексій Павк.

Новинний портал Tut.by пише, що двоє чоловіків були затримані біля бару в центрі міста. Очевидці, за повідомленням видання, підтвердили, що вони були на мітингу. Їх затримали люди в цивільному і забрали в мікроавтобус.

Після закінчення президентських виборів 9 серпня в республіці почалися масові протести, які переросли у сутички з правоохоронцями. Силовики використовували світлошумові гранати, сльозогінний газ, водомети і вогнепальну зброю. Понад 7 тисяч людей затримали, з них 600 подали заяви про насильство з боку правоохоронців.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі провів у Гродно нараду з керівництвом силового блоку: там він заявив, що владі довелося приймати серйозне рішення, приводячи основні частини білоруської армії в повну бойову готовність.

РБК-Україна писало, що Тіхановська підтримала "Марш нової Білорусі", запланований на 23 серпня, вона закликала білорусів вийти на марш, щоб наблизити перемогу народу.