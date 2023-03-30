Грізна зброя. Павлюк перевірив, як проходять навчання ЗСУ на Leopard 2 у Польщі

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк ознайомився з ходом навчань українських танкістів і піхотинців.

Він особисто оцінив міць та якість німецького танка Leopard 2, який опановують українські військові.

"Сила, потужність, хід і високий рівень захисту від ураження. Цей танк справді надихає. Так кажуть й наші воїни, які отримують знання і навички управляти ним. Leopard - це грізна зброя, яка в руках навчених наших захисників, наближатиме перемогу України над окупантом", - заявив Павлюк.

Фото: Павлюк перевірив танки Leopard 2 у Польщі (t.me/ministry_of_defense_ua)

Нагадаємо, Німеччина передала Україні обіцяні 18 танків Leopard 2.

Також Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 та чотири машини підтримки у рамках коаліції партнерів.

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