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Грозное оружие. Павлюк проверил, как проходит обучение ВСУ на Leopard 2 в Польше

Фото: первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают проходить обучение на танках Leopard 2 в Польше. В Минобороны проверили, как проходят тренировки.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк ознакомился с ходом учений украинских танкистов и пехотинцев.

Он лично оценил мощь и качество немецкого танка Leopard 2, который осваивают украинские военные.

"Сила, мощность, ход и высокий уровень защиты от поражения. Этот танк действительно вдохновляет. Так говорят и наши воины, которые получают знания и навыки управлять им. Leopard - это грозное оружие, которое в руках наученных наших защитников, будет приближать победу Украины над оккупантом ", - заявил Павлюк.

Фото: Павлюк проверил танки Leopard 2 в Польше (t.me/ministry_of_defense_ru)

Напомним, Германия передала Украине обещанные 18 танков Leopard 2.

Также Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2 и четыре машины поддержки в рамках коалиции партнеров.

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