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Форвард "Атлетико" не явился на предсезонную подготовку

Новости » Спорт    08.07.2019 - 13:09
Форвард "Атлетико" не явился на предсезонную подготовку
Фото: Антуан Гризманн (atleticodemadrid.com)

Гризманн не выполнил требование прибыть в расположение в установленный срок

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн пропустил первый день предсезонного сбора. Об этом сообщает Mundo Deportivo. 

Француза не оказалось в перечне игроков, которые в воскресенье прибыли на базу клуба.

Ранее сообщалось, что руководство оштрафует 28-летнего игрока, если тот не выполнил их требование прибыть в расположение команды не позднее 7 июля.

Напомним, "Атлетико" сообщил, что прекращает переговоры с "Барселоной" по переходу Гризманна, обвинив каталонцев в нарушении этики ведения трансферной работы. 

Нападающий через адвокатов передал руководству клуба, что самостоятельно выкупит свой контракт за 120 млн евро. Таким образом, игрок получит статус свободного агента и подпишет контракт с "Барселоной".

Антуан выступал за мадридский клуб с 2014 года и выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Напомним, "Барселона" предложила Гризманну оклад меньше, чем в "Атлетико".

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