ua en ru
Пт, 18 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Гривна потеряет еще 10% покупальной способности: банкиры ухудшили прогноз по инфляции

Украина, Пятница 18 июля 2025 09:07
UA EN RU
Гривна потеряет еще 10% покупальной способности: банкиры ухудшили прогноз по инфляции Фото: инфляция будет выше 10%, прогнозируют банкиры (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Инфляция в Украине несколько замедлилась по сравнению с пиковым значением в мае. Банкиры, бизнесмены и население не верят, что она упадет ниже 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

Банкиры в июле ухудшили инфляционные ожидания до 11,6%. В апреле они прогнозировали рост цен на уровне 9,8% в течение ближайших 12 месяцев.

Инфляционные ожидания населения ухудшились в июне до 10,8% по сравнению с 10,2% в мае.

Однако финансовые аналитики в июле улучшили прогноз до 7,5% по сравнению с 7,9% в мае 2025 года.

Руководители предприятий в мае прогнозировали инфляцию на уровне 10,9% (прогноз за февраль 11,5%).
Гривна потеряет еще 10% покупальной способности: банкиры ухудшили прогноз по инфляции

Прогнозы по инфляции

По данным Госстата, в июне 2025 года инфляция в Украине замедлилась до 14,3% в годовом измерении по сравнению с 15,9% в мае. Основной причиной стал статистический эффект. В июне 2024 года правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения на 64%, а в этом году до осени цены меняться не будут.

"Инфляция достигла пика в мае и вернулась к снижению в июне, как и прогнозировал НБУ. Однако общая инфляция была выше апрельского макроэкономического прогноза прежде всего из-за влияния погодных условий. Ожидается, что во втором полугодии снижение инфляции продолжится..." - заявили в НБУ.

НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. По прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфляция в Украине Цены в Украине
Новости
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе