Гривна потеряет еще 10% покупальной способности: банкиры ухудшили прогноз по инфляции

Инфляция в Украине несколько замедлилась по сравнению с пиковым значением в мае. Банкиры, бизнесмены и население не верят, что она упадет ниже 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

Банкиры в июле ухудшили инфляционные ожидания до 11,6%. В апреле они прогнозировали рост цен на уровне 9,8% в течение ближайших 12 месяцев.

Инфляционные ожидания населения ухудшились в июне до 10,8% по сравнению с 10,2% в мае.

Однако финансовые аналитики в июле улучшили прогноз до 7,5% по сравнению с 7,9% в мае 2025 года.

Руководители предприятий в мае прогнозировали инфляцию на уровне 10,9% (прогноз за февраль 11,5%).

