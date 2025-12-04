Гривня під тиском: чому долар подорожчає перед Новим роком

Аналітики деталізують, що серед ключових причин, які можуть вплинути на здешевлення гривні, є збільшення бюджетних виплат наприкінці року. Ці кошти часто конвертують у валюту, створюючи підвищений попит на міжбанківському ринку.

Додатково зростання запитів на імпортні товари перед святами, зокрема електроніку та подарунки, також сприяє збільшенню валютного апетиту. Ці фактори традиційно тиснуть на курс.

Крім того, варто враховувати психологічний фактор: очікування девальвації можуть спонукати бізнес і населення до активнішої скупки валюти, що само по собі підігріває ринок.

Однак фінансовий маркетплейс КИТ Group застерігає громадян від панічних настроїв і хаотичного скуповування доларів. Експерти ресурсу наголошують, що попри можливі короткострокові коливання ситуація залишається контрольованою і різкого обвалу не очікується. Готівковий курс, зазначають в КИТ Group, прогнозується на рівні 42,1-43,8 грн/дол.

Фахівці пояснюють: навіть якщо курс долара зросте, це, ймовірно, буде контрольоване підвищення в межах сезонних коливань, яке навряд чи перевищить показники, закладені в макропрогнози. Передумов для стрімкого обвалу не видно, оскільки НБУ має достатні резерви для згладжування піків. Головна порада - не піддаватися паніці та не скуповувати валюту за завищеним курсом, а вибирати перевірені фінансові інструменти.

"Нацбанк хоче таргетувати інфляцію в однозначних показниках - близько 5%. А один із найвпливовіших факторів цього - курс. Тому регулятор бачить можливість девальвувати нацвалюту лише на незначному рівні - близько 1 грн на рік", - зазначив координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

Таким чином, хоча курс гривні може відчути сезонний тиск у грудні, суттєвого обвалу не очікується завдяки контролю НБУ та достатнім резервам, що дозволить ринку залишатися в керованих межах.