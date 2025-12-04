Гривна под давлением: почему доллар подорожает перед Новым годом

Аналитики детализируют, что среди ключевых причин, которые могут повлиять на удешевление гривны, является увеличение бюджетных выплат в конце года. Эти средства часто конвертируются в валюту, создавая повышенный спрос на межбанковском рынке.

Дополнительно рост запросов на импортные товары перед праздниками, включая электронику и подарки, также способствует увеличению валютного аппетита. Эти факторы традиционно давят на курс.

Кроме того, следует учитывать психологический фактор: ожидания девальвации могут побуждать бизнес и население к более активной скупке валюты, что само по себе подогревает рынок.

Однако финансовый маркетплейс КИТ Group предостерегает граждан от панических настроений и хаотической скупки долларов. Эксперты ресурса отмечают, что, несмотря на возможные краткосрочные колебания, ситуация остается контролируемой и резкого обвала не ожидается. Наличный курс, отмечают в КИТ Group, прогнозируется на уровне 42,1-43,8 грн/долл.

Специалисты объясняют: даже если курс доллара вырастет, это, вероятно, будет контролируемым повышением в пределах сезонных колебаний, которое вряд ли превысит показатели, заложенные в макропрогнозы. Предпосылок для стремительного обвала не видно, поскольку у НБУ есть достаточные резервы для сглаживания пиков. Главный совет - не поддаваться панике и не скупать валюту по завышенному курсу, а выбирать проверенные финансовые инструменты.

"Нацбанк хочет таргетировать инфляцию в однозначных показателях - около 5%. А один из самых влиятельных факторов этого - курс. Поэтому регулятор видит возможность девальвировать нацвалюту лишь на незначительном уровне - около 1 грн в год", - отметил координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

Таким образом, хотя курс гривны может ощутить сезонное давление в декабре, существенного обвала не ожидается благодаря контролю НБУ и достаточным резервам, что позволит рынку оставаться в управляемых пределах.