Гривневі депозити клієнтів банків складають 80% зобов'язань банківського сектору

В Нацбанку відзначили зростання обсягу кредитування на 40%

Обсяги гривневих коштів клієнтів банків продовжують зростати і перевищують 80% загальних зобов'язань банківського сектора, проте мова йде переважно про короткострокових депозитах. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому Національним банком України.

Так, З початку поточного року внутрішні макроекономічні умови також сприяли стабільної і прибуткової роботи банківського сектора завдяки високим темпам економічного зростання, відсутності шоків на валютному ринку та уповільнення інфляції. Якщо трапиться зовнішній шок, короткостроковість фондування банків може створювати надмірні ризики ліквідності.

Фінансовий результат банківського сектора поліпшується завдяки високим темпам зростання чистого процентного та комісійного доходів, а також істотного зниження відрахувань в резерви. Більшість банків сформували відповідні резерви під непрацюючі кредити.

"У 2018 році обсяг відрахувань, ймовірно, буде найнижчим за останнє десятиліття. У той же час окремі банки, у тому числі два державних, мають значно нижчу операційну ефективність, ніж середня по банківському сектору. Першочергові завдання для таких фінустанов - знизити операційні витрати і змінити бізнес-моделі", - відзначають в НБУ.

Темпи зростання роздрібного кредитування стабільно високі і сягають 40% р/р. Але в грошовому вираженні обсяги нових кредитів поки не є суттєвими: вони забезпечують лише 1,6% загальних споживчих витрат, тому не створюють значних системних ризиків для фінансового сектору. Незважаючи на це, ряд банків недостатньо консервативно оцінює ризики за кредитами фізичним особам і має надто оптимістичні оцінки дефолтів позичальників.

Нагадаємо, представники НБУ та Світового банку обговорили фінансовий сектор України.