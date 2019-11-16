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Стала известна причина задержания главы "Укрэксимбанка"

Новости » Общество     16.11.2019 - 16:46
Стала известна причина задержания главы "Укрэксимбанка"
Фото: Александр Гриценко (видео скриншот)

Гриценко задержан сотрудниками СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства

Глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства. Об этом заявила СБУ в своем Telegram-канале.

Гриценко подозревают в создании преступной организации, присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывании доходов, полученных преступным путем.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191("Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 3 ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") Уголовного кодекса Украины. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", - заявили в СБУ.

Дело ведет Генеральная прокуратура Украины.

Напомним, по словам источников РБК-Украина, задержание провела группа прокурора Константина Кулика.

Ранее сообщалось, что Гриценко якобы похитили. В частности, по словам его родственников, банкира затолкали в черный микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

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