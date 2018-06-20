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Россия и в дальнейшем будет оказывать препятствия в освобождении политзаключенных, - Климкин

НовостиОбщество    20.06.2018 - 14:44
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Украина работает с международными партнерами, чтобы освобождение политзаключенных было успешным, сказал Климкин

Российская Федерация (РФ) и в дальнейшем будет оказывать препятствия в вопросе освобождения украинских политзаключенных. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я с самого начала считал, что РФ будет создавать преграды по освобождению политзаключенных. Они считают, что это определенный товар, который можно использовать. Вы видите, какой шквал эмоций был в России. Я уверен, что процесс посещения Денисовой (омбудсмен Людмила Денисова, - ред.) политзаключенных также будет сложным", - сказал Климкин.

По его словам, Украина работает с друзьями и международными партнерами, чтобы освобождение политзаключенных было успешным.

"Наша цель не только в том, чтобы их освободить, а и в том, чтобы продолжить скоординированное давление (на РФ, - ред.)", - сказал Климкин.

Напомним, ранее Климкин заявлял, что на время проведения в России Чемпионата мира-2018 по футболу Украина может получить согласие на освобождение ее политзаключенных и обмен заложниками с РФ.

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Теги публикации: политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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