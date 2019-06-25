Гришэм стала новым пресс-секретарем Белого дома

Новым пресс-секретарем Белого дома, вместо покинувшей эту должность Сары Сандерс, станет Стефани Гришєм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первой леди США Милании Трамп в Twitter.

Как известно, Стефани Гришєм является официальным представителем Меланьи Трамп. С 1 июля 2019 года она приступит к своей новой должности.

"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома", - заявила Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня уйдет со своей должности. По словам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, Сандерс трудилась на должности пресс-секретаря три года и за это время "проделала невероятную работу".

Также Трамп заявил, что Сандерс вернется в свой родной штат Арканзас и выразил надежду, что по возвращении в Арканзас Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора штата.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций посла США в Канаде Келли Найт Крафт, после того, как пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт отказалась быть кандидатом на должность.