Грішем стала новим прес-секретарем Білого дому

Новим прес-секретарем Білого дому, замість покинула цю посаду Сари Сандерс, стане Стефані Гришєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першої леді США Міланії Трамп Twitter.

Як відомо, Стефані Гришєм є офіційним представником Меланії Трамп. З 1 липня 2019 року вона приступить до своєї нової посади.

"Я рада повідомити, що Стефані Грішем стане новим прес-секретарем і директором з комунікацій Білого дому", - заявила Трамп.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest — Melania Trump (@FLOTUS) 25 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в кінці червня піде зі своєї посади. За словами президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, Сандерс працювала на посаді прес-секретаря три роки і за цей час "проробила приголомшливу роботу".

Також Трамп заявив, що Сандерс повернеться в свій рідний штат Арканзас і висловив надію, що після повернення в Арканзас Сандерс буде балотуватися на посаду губернатора штату.

Раніше в травні президент США Дональд Трамп офіційно висунула на посаду постійного представника Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй посла США в Канаді Келлі Найт Крафт, після того, як прес-секретар Держдепартаменту США Хізер Нойерт відмовилася бути кандидатом на посаду.