Грішем стала новим прес-секретарем Білого дому

Новим прес-секретарем Білого дому, замість покинула цю посаду Сари Сандерс, стане Стефані Гришєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першої леді США Міланії Трамп Twitter.

Як відомо, Стефані Гришєм є офіційним представником Меланії Трамп. З 1 липня 2019 року вона приступить до своєї нової посади.

"Я рада повідомити, що Стефані Грішем стане новим прес-секретарем і директором з комунікацій Білого дому", - заявила Трамп.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest