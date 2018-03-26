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Грипп в Киеве: наблюдается снижение уровня заболеваемости

НовостиОбщество    26.03.2018 - 16:03
Фото: грипп в Киеве (УНИАН)
Фото: грипп в Киеве (УНИАН)

Показатель заболеваемости гриппом в Киеве ниже эпидемического порога на 35,8%

В Киеве наблюдается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

"В столице за 12-ю неделю эпидсезона зарегистрирован 19 061 больной гриппом и ОРВИ (за 11-ю неделю заболело 21 931), наблюдается снижение уровня заболеваемости, если сравнивать с предыдущей неделей на 15,1%", говорится в сообщении.

Как отмечается, за 12 неделю показатель заболеваемости составил 651,5 (за 11-ю неделю 749,6) и ниже эпидемического порога на 35,8%.

"По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение уровня заболеваемости как среди детского, так и взрослого населения", - сообщил Поворозник, добавив, что в медицинские учреждения за указанный период госпитализировано 172 человека, из них 122 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что за неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели свыше 219 тыс. человек. 

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Теги публикации: КГГА, Киев, Грипп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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