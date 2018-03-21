Грипп в Украине: за неделю заболело более 219 тыс. человек

Среди больных 62,4% - дети

За последнюю неделю гриппом и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) в Украине заболели свыше 219 тыс. человек. Ситуация с заболеваемостью остается на уровне прошлой недели, сообщили в пресс-службе Министерства здравохранения Украины в Facebook.

"На грипп и ОРВИ заболело 219 398 человек, из них 62,4% - дети. На этой неделе смертей от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано", - говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 182 тыс. 588 человек.

Также Минздрав напоминает, что наиболее эффективный метод профилактики гриппа - ежегодные прививки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области на прошлой неделе с симптомами ОРВИ в медицинские заведения области обратилось 5 640 человек.

Тем временем, в Киеве за 11-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 21,931 тыс. больных гриппом и ОРВИ. Наблюдается рост уровня заболеваемости, если сравнивать с предыдущей неделей, на 20,8%.