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Грип у Києві: спостерігається зниження рівня захворюваності

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 16:03
Фото: грип у Києві (УНІАН)
Фото: грип у Києві (УНІАН)

Показник захворюваності на грип у Києві є нижчим епідемічного порогу на 35,8%

У Києві спостерігається зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Про це  заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє прес-служба КМДА.

"У столиці за 12-й тиждень епідсезону зареєстровано 19 061 хворого на грип і ГРВІ (за 11-й тиждень захворіло 21 931), спостерігається зниження рівня захворюваності, якщо порівнювати з попереднім тижнем, на 15,1%", йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за 12 тиждень показник захворюваності склав 651,5 (за 11-й тиждень 749,6) та є нижчим епідемічного порогу на 35,8%. 

"У порівнянні з попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження рівня захворюваності як серед дитячого, так і дорослого населення", - повідомив Поворозник, додавши, що до медичних закладів за вказаний період госпіталізовано 172 особи, із них 122 дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли понад 219 тис. чоловік.

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Теги публікації: КМДА, Київ, Грип  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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