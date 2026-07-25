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Gripen і ракети проти "Шахедів": у Міноборони розкрили плани співпраці з Британією

12:57 25.07.2026 Сб
2 хв
Київ розраховує на підтримку проєктів, що мають зміцнити захист українського неба
aimg Марія Науменко
Gripen і ракети проти "Шахедів": у Міноборони розкрили плани співпраці з Британією Фото: тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Євгеній Хмара (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Україна та Велика Британія обговорили посилення оборонної співпраці, зокрема захист неба, підтримку авіації та закупівлю українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міністерство оборони України.

Ці питання стали головною темою першої розмови тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони України Євгенія Хмари з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

Хмара привітав британського колегу з призначенням і подякував Лондону за незмінну підтримку України.

"Вибудовуємо з Великою Британією довготривале та взаємовигідне оборонне партнерство. Україна вдячна за непохитну підтримку. Зі свого боку готові ділитися нашим досвідом сучасної війни та рішеннями, які вже довели ефективність на полі бою", - зазначив він.

Посилення української авіації

Одним із головних питань переговорів стало зміцнення повітряних спроможностей України.

Київ розраховує на підтримку британської сторони у реалізації проєкту постачання винищувачів Gripen та ракет Meteor до них. У Міноборони наголошують, що це дозволить ефективніше протидіяти російській бойовій авіації та посилити захист українського неба.

Крім того, Україна наголосила на необхідності продовження постачання боєприпасів для винищувачів F-16. Це, зокрема, важливо для захисту "зернового коридору" від російських атак.

Рішення проти "Шахедів"

Окрему увагу сторони приділили боротьбі з російськими ударними безпілотниками.

У Міністерстві оборони зазначили, що Росія збільшує застосування реактивних "Шахедів", тому швидкі рішення партнерів щодо постачання відповідних засобів протидії можуть допомогти краще захистити українців та критичну інфраструктуру.

Закупівля українських дронів

Під час переговорів також обговорили можливість закупівлі українських безпілотників для Сил оборони за механізмом ERA Loan, який фінансується за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Йдеться, зокрема, про дрони-перехоплювачі, а також безпілотники класів middle strike і deep strike.

За підсумками розмови Хмара подякував Великій Британії за готовність розвивати співпрацю та підтримувати нові оборонні ініціативи України.

Нагадаємо, 22 липня Рада ЄС схвалила участь Великої Британії у програмі Ukraine Support Loan.

Це дозволить Лондону долучитися до кредиту для України на 90 млрд євро, кошти якого підуть на оборонні потреби та бюджетну підтримку у 2026-2027 роках.

Також Україна зможе закуповувати оборонну продукцію у британських виробників.

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