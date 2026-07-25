Gripen и ракеты против "Шахедов": у Минобороны раскрыли планы сотрудничества с Британией
Украина и Великобритания обсудили усиление оборонного сотрудничества, в частности, защиту неба, поддержку авиации и закупку украинских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство обороны Украины.
Эти вопросы стали главной темой первого разговора временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Евгения Хмары с министром обороны Великобритании Весом Стритингом.
Хмара поздравил британского коллегу с назначением и поблагодарил Лондон за неизменную поддержку Украины.
"Выстраиваем с Великобританией долговременное и взаимовыгодное оборонное партнерство. Украина благодарна за непреклонную поддержку. Со своей стороны готовы делиться нашим опытом современной войны и решениями, которые уже доказали эффективность на поле боя", - отметил он.
Усиление украинской авиации
Одним из главных вопросов переговоров стало укрепление воздушных возможностей Украины.
Киев рассчитывает на поддержку британской стороны в реализации проекта поставки истребителей Gripen и ракет Meteor в них. В Минобороны отмечают, что это позволит более эффективно противодействовать российской боевой авиации и усилить защиту украинского неба.
Кроме того, Украина отметила необходимость продолжения поставок боеприпасов для истребителей F-16. Это в частности важно для защиты "зернового коридора" от российских атак.
Решение против "Шахедов"
Отдельное внимание стороны уделили борьбе с российскими ударными беспилотниками.
В Министерстве обороны отметили, что Россия увеличивает применение реактивных "Шахедов", поэтому скорые решения партнеров по поставке соответствующих средств противодействия могут помочь лучше защитить украинцев и критическую инфраструктуру.
Закупка украинских дронов
В ходе переговоров также обсудили возможность закупки украинских беспилотников для сил обороны по механизму ERA Loan, который финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.
Речь идет, в частности, о дронах-перехватчиках, а также беспилотниках классов middle strike и deep strike.
По итогам разговора Хмара поблагодарил Великобританию за готовность развивать сотрудничество и поддерживать новые оборонные инициативы Украины.
Напомним, 22 июля Совет ЕС одобрил участие Великобритании в программе Ukraine Support Loan.
Это позволит Лондону приобщиться к кредиту для Украины на 90 млрд. евро, средства которого пойдут на оборонные нужды и бюджетную поддержку в 2026-2027 годах.
Также Украина сможет закупать оборонную продукцию у британских производителей.